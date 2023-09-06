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Кепа: «Я перешёл в «Реал» всего после двух телефонных звонков»

06 Сентября 2023 • 10:25 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
17.09 22:00

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага рассказал о подробностях своего перехода в команду Карло Анчелотти. Напомним, испанец присоединился к «королевскому клубу» на правах аренды из лондонского «Челси». Сделка не предусматривает права выкупа.

«Я перешёл в «Реал» всего после двух телефонных звонков. Сделка была заключена за считанные часы. Возможность выступать за такую команду приходит не каждый день», – цитирует голкипера Madrid Zone.

Кепа успел провести за «Реал» всего два матча в чемпионате Испании, где пропустил один гол. Напомним, за аренду Аррисабалаги «королевский клуб» заплатил один миллион евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Кепа Аррисабалага
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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