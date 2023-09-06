Кепа: «Я перешёл в «Реал» всего после двух телефонных звонков»

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага рассказал о подробностях своего перехода в команду Карло Анчелотти. Напомним, испанец присоединился к «королевскому клубу» на правах аренды из лондонского «Челси». Сделка не предусматривает права выкупа.

«Я перешёл в «Реал» всего после двух телефонных звонков. Сделка была заключена за считанные часы. Возможность выступать за такую команду приходит не каждый день», – цитирует голкипера Madrid Zone.

Кепа успел провести за «Реал» всего два матча в чемпионате Испании, где пропустил один гол. Напомним, за аренду Аррисабалаги «королевский клуб» заплатил один миллион евро.