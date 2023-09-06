Тчуамени оценил шансы Мбаппе перейти в «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «королевский» клуб.

«Такой трансфер вполне возможен. В футболе всякое случается. Килиана хотят купить многие клубы мира. В данный момент он является игроком «ПСЖ», поэтому пока не стоит это обсуждать. У «Реала» сейчас и так хороший состав», - передает слова хавбека AS.

Минувшим летом сообщалось о назревающем переходе Мбаппе в «Реал», однако в конечном счете француз остался в Париже. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.