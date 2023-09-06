Хоселу: «У Беллингема есть данные для того, чтобы взять «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу оценил шансы полузащитника Джуда Беллингема в будущем выиграть «Золотой мяч». Напомним, как Хоселу, так и Беллингем перешли в «королевский клуб» минувшим летом.

«Сможет ли Беллингем в будущем выиграть «Золотой мяч»? У него есть данные для того, чтобы выиграть всё. Джуд привлёк внимание даже среди членов раздевалки «Реала». Учитывая его возраст, он в будущем может достичь многих вещей. Конечно, он может стать будущим обладателем «Золотого мяча», – цитирует Хоселу Madrid Xtra.

Напомним, в первых четырёх турах испанской Ла Лиги Беллингем забил пять мячей и отдал результативную передачу.