Мбаппе высказался о возвращении Рамоса в «Севилью»

Звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал трансфер экс-одноклубника Серхио Рамоса в испанскую «Севилью».

«Мой друг, желаю удачи. Король вернулся», - оставил сообщение 24-летний нападающий в своих социальных сетях.

Напомним, что 37-летний защитник вернулся в севильский клуб спустя 18 лет после ухода. Серхио подписал с андалусийцами однолетнее трудовое соглашение.

Рамос находился в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ». В минувшем сезоне защитник поучаствовал в 45 поединках за парижскую команду, отметившись четырьмя забитыми мячами.