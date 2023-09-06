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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мбаппе высказался о возвращении Рамоса в «Севилью»

06 Сентября 2023 • 08:30 Комментировать

Звезда сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе прокомментировал трансфер экс-одноклубника Серхио Рамоса в испанскую «Севилью».

«Мой друг, желаю удачи. Король вернулся», - оставил сообщение 24-летний нападающий в своих социальных сетях.

Напомним, что 37-летний защитник вернулся в севильский клуб спустя 18 лет после ухода. Серхио подписал с андалусийцами однолетнее трудовое соглашение.

Рамос находился в статусе свободного агента после ухода из «ПСЖ». В минувшем сезоне защитник поучаствовал в 45 поединках за парижскую команду, отметившись четырьмя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСЖ Серхио Рамос Килиан Мбаппе
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