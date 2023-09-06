«Аль-Иттихад» нацелился на защитника из Ла Лиги

26-летний бразильский защитник Луис Фелипе, выступающий в чемпионате Испании за севильский «Бетис», имеет вариант продолжения карьеры в Саудовской Аравии.

Согласно сведениям журналиста Маттео Моретто, в услугах южноамериканского футболиста заинтересован «Аль-Иттихад». Стороны уже вступили в переговоры и обсуждают детали потенциальной сделки.

Срок действующего контракта Фелипе с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне защитник принял участие в четырех матчах чемпионата Испании и получил одно предупреждение.