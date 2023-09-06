Эндрик назвал своего кумира в «Реале»

Бразильский форвард «Палмейраса» Эндрик рассказал о своем любимом игроке, выступавшем за мадридский «Реал».

«Мне всегда нравился Карим Бензема, еще когда он выступал в составе «Лиона». После ухода Роналду Карим стал совершенно другим – бомбардиром и ассистентом. Я много наблюдал за его выступлениями. Стиль игры Бензема меня очень сильно вдохновляет», - передает слова игрока Lequipe.

Напомним, что в настоящий момент Карим выступает в Саудовской Аравии за клуб «Аль-Итттихад».

Эндрик присоединится к мадридскому гранду, когда ему исполнится 18 лет. Сумма трансфера составит 37,5 миллиона евро.