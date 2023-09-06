Яссин Буну назвал причину срыва трансфера в «Реал»

Марокканский вратарь Яссин Буну, который минувшим летом присоединился к саудовскому «Аль-Хилялю», высказался о несостоявшемся трансфере в мадридский «Реал».

«Мне поступало предложение от «королевского» клуба. Они считали меня приоритетным вариантом. Но Кубок Америки усложнил ситуацию, и сделка не состоялась», - передает слова голкипера El Pelotazo.

Буну перешел в «Аль-Хиляль» из испанской «Севильи» за 19 миллионов евро. Вратарь заключил трехлетнее трудовое соглашение.

В нынешнем сезоне чемпионата Саудовской Аравии Яссин провел три встречи, в которых пропустил три мяча.