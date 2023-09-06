В «Хетафе» оценили трансфер Гринвуда

Футбольный функционер Рубен Рейес, который является спортивным директором «Хетафе», высказался о трансфере нападающего «МЮ» Мэйсона Гринвуда.

«Его дело уже закрыто, судья вынес оправдательный вердикт. Не так ли? Мы считаем Гринвуда хорошим трансфером для клуба. Он усилит наш состав. Я рад, что нам удалось оформить этот переход», - передает слова представителя «Хетафе» портал Goal.com.

Испанский клуб арендовал 21-летнего нападающего у «Манчестер Юнайтед» до завершения нынешнего сезона. Нынешняя трансферная стоимость футболиста оценивается в пять миллионов евро.