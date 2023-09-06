Тер Штеген: «Люди оценивают игроков по результатам в Лиге чемпионов»

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген считает, что люди в большей степени оценивают футболистов по выступлениям в Лиге чемпионов УЕФА.

«Люди дают свою оценку игрокам по тому, какие результаты они показывают в Лиге чемпионов. Это новая реальность. Если твоя команда далеко дошла в этом турнире, то ты входишь в топ-5 лучших игроков мира на своей позиции. Если же вы остановились до четвертьфинала, то вряд ли будете в этом топе», - передает слова немецкого вратаря Barcelona Noticias.

В новом розыгрыше Лиги чемпионов «сине-гранатовые» попали в одну группу с «Шахтёром», «Порту» и «Антверпеном».