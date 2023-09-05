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Карвахаль: Никогда не видел столь быстрой адаптации, как у Беллингема

05 Сентября 2023 • 22:44 Комментировать
Реал Мадрид
2:1
Хетафе
окончен

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль высказался о ярком старте Джуда Беллингема в футболке «королевского» клуба.

«Меня не было в «Реале», когда такие игроки, как Криштиану Роналду или Серхио Рамос, адаптировались к новому клубу. Но с тех пор, как я переехал в Мадрид, я никогда не видел столь быстрой адаптации. Не только на поле, где он показывает очень высокий уровень игры, но и за его пределами. В раздевалке, в его отношениях с товарищами по команде», – приводит слова Карвахаля издание Relevo.

Напомним, что в четырёх матчах Ла Лиги Беллингем забил пять голов при одном ассисте. В последней встрече против «Хетафе» англичанин стал автором победного мяча в компенсированное время.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Даниэль Карвахаль Джуд Беллингем
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