Отец Захаряна рассказал, когда игрок вернётся в строй

Норайр Захарян, отец полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна, ответил на вопрос о состоянии игрока.

Ранее сообщалось, что 20-летний хавбек пропустил тренировку испанской команды из-за болезни.

«Арсен болел, но все хорошо. Уже завтра он сможет вернуться к тренировкам с командой», — заявил отец игрока «Матч ТВ».

В составе «Реал Сосьедада» Захарян принял участие в двух матчах чемпионата Испании и не отметился результативными действиями.

Следующий матч коллектив Иманоля Альгуасиля встретится с мадридским «Реалом». Встреча пятого тура Ла Лиги состоится 17 сентября, начало — в 22:00 по мск.