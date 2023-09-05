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Чемпионат Испании. Ла Лига

Пеллегрини провёл свой 450-й матч в Ла Лиге

05 Сентября 2023 • 21:18 Комментировать
Бетис
1:0
Райо Вальекано
окончен

В четвертом туре испанского чемпионата севильский «Бетис» одержал вторую победу в сезоне, команда Мануэля Пеллегрини обыграла в домашнем матче «Райо Вальекано», пусть и с минимальным преимуществом.

Таким образом, после двух не очень удачных матчей «бетикос» смогли достойным образом отметить то, что стало 450-м матчем в высшей лиге испанского чемпионата в качестве наставника для чилийца Мануэля Пеллегрини.

Он вышел на четвертое место по количеству матчей в Примере среди иностранных специалистов, причем уже в октябре он выйдет на третье место (если, конечно, ничего не случится с его работой), а в начале следующего сезона может обойти Фердинанда Даучека и выйти на первое место в соответствующей иерархии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Мануэль Пеллегрини
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