Анчелотти сравнялся с Зиданом по количеству победу у руля «Реала»

Мадридский «Реал» обыграл в четвертом туре испанского чемпионата «Хетафе», продолжая свое победное шествие в новом сезоне испанской Ла Лиги. Подопечные Карло Анчелотти выиграли все четыре прошедших матча, и для авторитетного итальянского специалиста это была 172-я победа у руля «Реала», что позволило ему сравняться по количеству побед с Зинедином Зиданом, который также выиграл такое же количество игр с учетом всех турниров.

Впереди лишь один специалист - легендарный Мигель Муньос, правда, до него Анчелотти или Зидану надо выиграть еще столько же, ибо у Муньоса целых 357 побед с королевским клубом.