После ухода Месси «Барселона» ни разу больше не забила напрямую со штрафного удара

Летом 2021 года аргентинский суперфорвард Лионель Месси покинул каталонскую «Барселону», и в арсенал парижского «ПСЖ» добавилось грозное оружие - фирменные штрафные удары Лионеля.

Теперь, спустя два года, он радует ими уже американских поклонников своего таланта, однако в «Барселоне» между делом все пошло на спад - с тех пор команда получила право на 41 прямой штрафной удар в матчах испанского чемпионата за два с лишним сезона, но не забила ни одного из них!

Последним голом «Барселоны» со штрафного остается удар Месси в ворота «Валенсии» в мае 2021 года, еще до его ухода из каталонского суперклуба.