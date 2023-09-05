Одриосола: «Возвращение в «Реал Сосьедад» – это моя мечта»

Защитник «Реал Сосьедада» Альваро Одриосола высказался о возвращении в состав клуба из Сан-Себастьяна.

«Возвращение сюда – это моя мечта. Это мой дом, и я всегда так чувствовал. «Реал Сосьедад» – особенное место для меня, и я хочу творить историю дома», – заявил экс-футболист мадридского «Реала», чьи слова приводит Relevo.

Напомним, что 2 сентября Одриосола сменил «королевский» клуб на «Реал Сосьедад», перейдя в состав «бело-голубых» за три миллиона евро. Контракт с новым коллективом рассчитан до 2029 года.