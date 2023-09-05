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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рианчо: Захаряну надо упорно тренироваться для основы в «Реал Сосьедаде»

05 Сентября 2023 • 19:24 Комментировать
Реал Сосьедад
5:3
Гранада
окончен

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о перспективах Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Захаряну надо упорно тренироваться, чтобы закрепиться в стартовом составе «Сосьедада». Арсен должен продолжать работать над своими футбольными навыками, включая технику, физическую форму, тактику и психологию», — заявил испанский специалист, чьи слова приводит «РБ Спорт». Также Рианчо отметил, что полузащитнику нужно побороть страх ошибки, поскольку в Ла Лиге ценятся смелые футболисты.

Напомним, что Арсен Захарян дважды выходил на замену в футболке «Реал Сосьедада» в матчах испанского чемпионата. Его контракт с новым клубом рассчитан до 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Рауль Рианчо Арсен Захарян
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