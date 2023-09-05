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Чемпионат Испании. Ла Лига

​В «Реал Сосьедаде» ответили на вопрос о состоянии Захаряна

05 Сентября 2023 • 18:27 Комментировать

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян пропустил вторничную тренировку команды. Сообщалось, что 20-летний футболист заболел. Комментарий по поводу состояния Захаряна дали в пресс-службе клуба из Сан-Себастьяна.

«Это несерьёзно, не волнуйтесь. Он будет работать с командой в ближайшие дни», - ответ пресс-службы «Реал Сосьедада» приводит ТАСС.

Напомним, что Арсен Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». В двух матчах чемпионата Испании россиянин не отмечался результативными действиями.

«Реал Сосьедад» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В четырёх прошедших турах команда набрала шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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