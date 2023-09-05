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Александр Мостовой - о переходе Рамоса в «Севилью»: «Остались ещё люди, которым деньги не нужны» эксклюзив

05 Сентября 2023 • 18:08 Комментировать (2)
Севилья
...
Лас-Пальмас
17.09 19:30

Бывший российский футболист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал возвращение Серхио Рамоса в «Севилью».

«Остались ещё люди, которым деньги не нужны (смеётся). Но это, конечно, в шутку. Я прочитал, он сказал, что возвращается, потому что «Севилья» - это команда, которая дала ему путевку в футбол. Он хочет отдать этот человеческий долг клубу. Я удивлялся, когда он был без клуба долгое время. Все уезжали, а он чего-то ждал. У меня была мысль, что он мог оказаться в «Реале». Думаю, он выбирал между «Реалом» и «Севильей». Выбрал то, откуда все началось.

«Севилья» точно прибавит с его приходом. Рамос в прекрасной форме. Он может дать фору большинству молодых игроков. У него опыт колоссальный, он выиграл все, что только возможно. В прошлом сезоне он был одним из лучших в составе «ПСЖ». С возрастом проблем нет, для него это не показатель», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос Александр Мостовой
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Комментарии (2)
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Vova52
05 Сентября 2023 в 19:18
всё-таки заставил костолом себя уважить......респект...
pazzo_panda
05 Сентября 2023 в 19:01
Вот уж никогда не думал, что буду выражать респект Рамосу. Одному из самых подлых футболистов в истории футбола.
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