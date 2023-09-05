Захарян пропустил тренировку «Реал Сосьедада» - названа причина

После выходного дня «Реал Сосьедад» во вторник возобновил тренировочный процесс. Как сообщает Marca, полузащитник Арсен Захарян оказался в числе игроков, которые пропускали занятие. По данным источника, 20-летний россиянин не тренировался из-за болезни.

Напомним, что Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Молодой полузащитник успел поучаствовать в двух матчах чемпионата Испании. При этом результативными действиями Арсен пока что не отмечался.

Ближайшими соперниками «Реал Сосьедада» будут мадридский «Реал» (Ла Лига, 17 сентября) и миланский «Интер» (Лига чемпионов, 20 сентября).