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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян пропустил тренировку «Реал Сосьедада» - названа причина

05 Сентября 2023 • 17:45 Комментировать (1)

После выходного дня «Реал Сосьедад» во вторник возобновил тренировочный процесс. Как сообщает Marca, полузащитник Арсен Захарян оказался в числе игроков, которые пропускали занятие. По данным источника, 20-летний россиянин не тренировался из-за болезни.

Напомним, что Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо». Молодой полузащитник успел поучаствовать в двух матчах чемпионата Испании. При этом результативными действиями Арсен пока что не отмечался.

Ближайшими соперниками «Реал Сосьедада» будут мадридский «Реал» (Ла Лига, 17 сентября) и миланский «Интер» (Лига чемпионов, 20 сентября).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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Cruyff
05 Сентября 2023 в 18:27
второй Миранчук не с того он начинает в Испании
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