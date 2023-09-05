​Аргентинский тренер отказал «Вильярреалу»

Во вторник «Вильярреал» объявил об отставке Кике Сетьена с должности главного тренера команды. Теперь «подводники» ищут нового рулевого. Как сообщает в социальных сетях журналист Герман Гарсия Грова, «Вильярреал» обратился к Марсело Гальярдо, но 47-летний аргентинец отказался возглавить команду.

Марсело Гальярдо находится без работы с конца 2022 года после ухода из «Ривер Плейт», где он трудился в течение восьми с половиной лет.

В четырёх стартовых турах чемпионата Испании «Вильярреал» смог набрать три очка. Команда сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице.