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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Аргентинский тренер отказал «Вильярреалу»

05 Сентября 2023 • 17:38 Комментировать

Во вторник «Вильярреал» объявил об отставке Кике Сетьена с должности главного тренера команды. Теперь «подводники» ищут нового рулевого. Как сообщает в социальных сетях журналист Герман Гарсия Грова, «Вильярреал» обратился к Марсело Гальярдо, но 47-летний аргентинец отказался возглавить команду.

Марсело Гальярдо находится без работы с конца 2022 года после ухода из «Ривер Плейт», где он трудился в течение восьми с половиной лет.

В четырёх стартовых турах чемпионата Испании «Вильярреал» смог набрать три очка. Команда сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Марсело Гальярдо
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