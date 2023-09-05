В летнее трансферное окно «Реал» осуществил громкий трансфер, подписав полузащитника Джуда Беллингема. Любопытно, что мадридский клуб допустил ошибку в фамилии англичанина в раздевалке. Около места 20-летнего футболиста написано не Bellingham, а Bellimgham.

Стоит сказать, что Беллингем сразу стал приносить пользу «Реалу». В четырёх прошедших матчах чемпионата Испании английский полузащитник записал на свой счёт пять голов и один результативный пас на партнёра.

«Реал» после четырёх туров является единоличным лидером испанской Ла Лиги. Команда Карло Анчелотти выиграла все четыре прошедших матча.