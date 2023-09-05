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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» уволил Сетьена официально

05 Сентября 2023 • 13:50 Комментировать
Вильярреал
...
Альмерия
17.09 17:15

«Вильярреал» отправил в отставку своего главного тренера Кике Сетьена. Об этом «жёлтая субмарина» объявила на своём официальном сайте.

Причиной увольнения испанского специалиста стали неудовлетворительные результаты на старте сезона. В первых четырёх турах испанской Ла Лиги «Вильярреал» набрал всего три очка, потерпев три поражения. Команда сейчас идёт на пятнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, Сетьен возглавил «Вильярреал» в прошлом сезоне, когда сменил на своём посту Унаи Эмери, который ушёл в «Астон Виллу». Кике ранее тренировал каталонскую «Барселону» в сезоне-2019/20.

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Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Кике Сетьен
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