«Вильярреал» отправил в отставку своего главного тренера Кике Сетьена. Об этом «жёлтая субмарина» объявила на своём официальном сайте.

Причиной увольнения испанского специалиста стали неудовлетворительные результаты на старте сезона. В первых четырёх турах испанской Ла Лиги «Вильярреал» набрал всего три очка, потерпев три поражения. Команда сейчас идёт на пятнадцатом месте в турнирной таблице чемпионата.

Напомним, Сетьен возглавил «Вильярреал» в прошлом сезоне, когда сменил на своём посту Унаи Эмери, который ушёл в «Астон Виллу». Кике ранее тренировал каталонскую «Барселону» в сезоне-2019/20.