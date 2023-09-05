Серхио Рамос назвал причины возвращения в «Севилью»

Новичок «Севильи» Серхио Рамос рассказал о причинах возвращения в андалусийский клуб.

«У меня была возможность остаться в Париже в течение двух лет, но я её не увидел. Мною всегда двигали импульсы и сердце. Не деньги. Вот почему я не поехал в Аравию или МЛС. Вот почему я рискнул звонком в конце трансферного окна, чтобы подписать контракт с «Севильей», – приводит слова чемпиона мира и Европы Relevo.

Напомним, что Рамос подписал контракт с родным клубом на правах свободного агента, вернувшись в «Севилью» спустя 18 лет.