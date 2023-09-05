Алаба не хочет покидать «Реал»

Защитник мадридского «Реала» Давид Алаба не заинтересован в уходе из «королевского клуба». По информации от журналиста Фабрицио Романо, австрийца устраивает его положение в команде, а также он очень любит город.

Источник сообщает, что Алаба не захочет покинуть «Реал», даже если получит сумасшедшее предложение из Саудовской Аравии. Защитника полностью всё устраивает в «королевском клубе».

Напомним, Алаба недавно начал свой третий сезон в составе мадридского «Реала». За этот срок австрийский защитник уже успел по одному разу выиграть с «королевским клубом» все возможные трофеи.