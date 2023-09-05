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Плиев: «Захарян закрепится в «Реал Сосьедаде» и будет приносить пользу команде»

05 Сентября 2023 • 12:33 Комментировать

Экс-футболист столичного «Динамо» Заурбек Плиев поделился мыслями о трансфере полузащитника сборной России Арсена Захарян в испанский «Реал Сосьедад».

«На адаптацию ему время нужно. Думаю, что он точно с ней справится и скоро будет в стартовом составе. Арсен будет стабильно играть, закрепится в составе и будет приносить пользу команде», - передает слова Заурбека Metaratings.ru.

О переходе Захаряна из «Динамо» в «Реал Сосьедад» было объявлено в середине прошлого месяца. 20-летний российский футболист подписал с испанским клубом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца сезона-2028/2029.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Заурбек Плиев Арсен Захарян
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