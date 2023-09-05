Тер-Штеген: «В прошлом сезоне соперникам было очень сложно забивать нам голы»

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген оценил выступления своей команды в прошлом сезоне. Напомним, команда Хави Эрнандеса выиграла чемпионский титул Ла Лиги, пропустив всего 20 голов в 38 матчах

«Мы хорошо выступили в прошлом сезоне, соперникам было очень сложно забивать нам голы. Было очень важно сохранять ворота сухими. Когда ты играешь за «Барселону» и не позволяешь соперникам забивать, это прибавляет тебе спокойствия», – цитирует тер Штегена Barca Universal.

В новом розыгрыше чемпионата Испании «Барселона» набрала 10 очков из 12 возможных, благодаря чему идёт на третьем месте.