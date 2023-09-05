Бальде и Ямал должны продлить контракт с «Барселоной» после международной паузы

Каталонская «Барселона» после международной паузы собирается объявить о продлении контракта с двумя молодыми футболистами. По информации от журналистки Анаис Эрреро, «сине-гранатовые» продлят защитника Алехандро Бальде и вингера Ламина Ямала.

Напомним, Ямал в этом сезоне регулярно выходит на поле в составе «Барселоны». Главный тренер Хави Эрнандес очень впечатлён игрой молодого вингера.

Что касается Бальде, Алехандро с прошлого сезона является основным левым защитником «сине-гранатовых». В новом контракте у молодых футболистов «Барселона» наверняка пропишет сумму отступных в районе миллиарда евро.