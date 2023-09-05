«Сердце хотело этого»: Серхио Рамос счастлив вернуться в «Севилью»

Звездный испанский защитник Серхио Рамос, покинувший «ПСЖ», вернулся в «Севилью». Игрок прокомментировал свой трансфер в разговоре с пресс-службой андалусийского клуба.

«Это особенный момент для меня. Возвращаться домой всегда очень приятно. Один из самых прекрасных дней в моей жизни. Я рад осуществить свою мечту и вернуться домой спустя 18 лет. С огромным нетерпением жду встречи с местными болельщиками. Благодарю руководство клуба за оказанное доверие. Мое сердце хотело этого», - сказал 37-летний игрок.

Серхио подписал с севильским клубом трудовой договор до июня 2024 года.