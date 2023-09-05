«Барселона» не смогла бы зарегистрировать Иньиго Мартинеса, если бы Эрик Гарсия не ушёл

Каталонская «Барселона» была вынуждена отдать в аренду защитника Эрика Гарсию, который на год отправился в «Жирону». По информации от RAC1, каталонский клуб не смог бы зарегистрировать центрального защитника Иньиго Мартинеса, если бы Гарсия остался.

Источник сообщает, что Хави летом убедил Гарсию остаться в «Барселоне», хотя футболист задумывался об уходе для получения стабильной игровой практики. Тем не менее, в последние дни трансферного окна «сине-гранатовые» были вынуждены отдать Эрика в аренду в «Жирону».

22-летний Гарсия ранее выступал в Англии за «Манчестер Сити». В «Барселону» игрок вернулся летом 2021 года.