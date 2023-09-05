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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» принял важное решение по Родриго

05 Сентября 2023 • 09:04 Комментировать

Мадридский «Реал» заинтересован в пролонгации сотрудничества с бразильским нападающим Родриго, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Экрем Конур.

Как стало известно журналисту, в ближайшее время «королевский» клуб вступит с игроком в переговоры относительно новой сделки. Срок действующего контракта между сторонами истекает летом 2025 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Родриго провел четыре встречи, в которых отметился одним забитым мячом. Нападающий выступает за мадридскую команду с июля 2019 года. Трансферная стоимость бразильца оценивается в 100 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго Гоэс
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