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Одриосола: «Конкуренция в «Реале» жёстче, чем в любом другом клубе»

05 Сентября 2023 • 03:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
17.09 22:00

Правый защитник «Реал Сосьедада» Альваро Одриосола поделился мыслями о времени, проведённом в мадридском «Реале».

Испанский футболист принадлежал «сливочным» на протяжении пяти лет, но так и не смог закрепиться в основном составе, проведя в общей сложности всего 49 матчей во всех турнирах. 1 сентября Одриосола вернулся в «Реал Сосьедад», где начинал карьеру.

«Реал» Мадрид – это особое место, и конкуренция там жёстче, чем в каком-либо другом клубе. Всё сложилось не так, как хотелось, но я многому научился, работая с Зиданом, Лопетеги, Солари и Анчелотти. Это было счастливое время, хотя со стороны может показаться, что всё наоборот», – цитирует Marca 27-летнего игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Альваро Одриосола
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РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
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