Одриосола: «Конкуренция в «Реале» жёстче, чем в любом другом клубе»

Правый защитник «Реал Сосьедада» Альваро Одриосола поделился мыслями о времени, проведённом в мадридском «Реале».

Испанский футболист принадлежал «сливочным» на протяжении пяти лет, но так и не смог закрепиться в основном составе, проведя в общей сложности всего 49 матчей во всех турнирах. 1 сентября Одриосола вернулся в «Реал Сосьедад», где начинал карьеру.

«Реал» Мадрид – это особое место, и конкуренция там жёстче, чем в каком-либо другом клубе. Всё сложилось не так, как хотелось, но я многому научился, работая с Зиданом, Лопетеги, Солари и Анчелотти. Это было счастливое время, хотя со стороны может показаться, что всё наоборот», – цитирует Marca 27-летнего игрока.