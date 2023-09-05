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Мбаппе отказался от 100 млн евро бонусов, но не собирается продлевать контракт с «ПСЖ» слухи

05 Сентября 2023 • 02:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
17.09 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не намерен ставить подпись под новым контрактом с клубом.

Действующий договор француза истекает в середине следующего года, и 24-летний игрок, по слухам, готов продлить соглашение. Как утверждается в обновлённым отчёте L'Equipe, Мбаппе пошёл на уступки и отказался от полагавшихся ему от «ПСЖ» 100 млн евро бонусов, чтобы получить возможность вновь выходить на поле, однако продлевать контракт форвард не намерен. Он по-прежнему планирует уйти из клуба свободным агентом по окончании сезона.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Килиана Мбаппе считается мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2024
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