Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не намерен ставить подпись под новым контрактом с клубом.

Действующий договор француза истекает в середине следующего года, и 24-летний игрок, по слухам, готов продлить соглашение. Как утверждается в обновлённым отчёте L'Equipe, Мбаппе пошёл на уступки и отказался от полагавшихся ему от «ПСЖ» 100 млн евро бонусов, чтобы получить возможность вновь выходить на поле, однако продлевать контракт форвард не намерен. Он по-прежнему планирует уйти из клуба свободным агентом по окончании сезона.

Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Килиана Мбаппе считается мадридский «Реал».