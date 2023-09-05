Винисиус намерен залечить травму к матчу с «Атлетико»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор планирует принять участие в мадридском дерби.

23-летний футболист получил травму в матче третьего тура Ла Лиги против «Сельты». Согласно первоначальным прогнозам, бразилец должен вернуться в строй ближе к середине осени, однако сам игрок рассчитывает выйти из лазарета гораздо раньше. По данным Marca, сейчас Винисиус усиленно работает над тем, чтобы восстановиться до матча против мадридского «Атлетико», который пройдёт 24 сентября.

17 сентября «сливочные» сыграют дома против «Реал Сосьедада», а тремя днями позднее примут в родных стенах «Унион» в матче Лиги чемпионов.

В активе Винисиуса один забитый гол в трёх встречах текущего сезона.