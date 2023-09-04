Вингер Янник Карраско продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

30-летний игрок, выступавший за мадридский «Атлетико», подписал с «Аль-Шабабом» контракт до 2026 года, сообщает пресс-служба саудовского клуба. По сведениям инсайдера Николо Скиры, стоимость трансфера составила 15 млн евро.

Янник Карраско защищал цвета «Атлетико» с момента возвращения в стан «матрасников» в 2020 году из китайского «Далянь Про». Трудовой договор бельгийца с мадридским клубом истекал в середине следующего года.

В текущем сезоне Карраско провёл три матча в Ла Лиге, отметившись одной результативной передачей.