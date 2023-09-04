В сборной Марокко намерены включить Браима Диаса в заявку на Кубок африканских наций

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас может оказаться в сборной Марокко.

О возможном вызове 24-летнего игрока в сборную Марокко уже сообщалось в прошлом, однако до конкретики тогда не дошло. По информации Marca, в ближайшие месяцы марокканская футбольная федерация планирует провести усиленную работу приглашением Диаса в свои ряды. Главная цель – убедить футболиста «Реала» сменить сборную до Кубка африканских наций, который пройдёт в январе.

Браим Диас провёл один матч в цветах сборной Испании, однако это не помешает ему в будущем выступать за Марокко, поскольку та встреча была неофициальной.