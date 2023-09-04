Деку: «Фелиш, Канселу и тер Штеген согласились на жертвы ради «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал, как клуб справляется с финансовыми трудностями.

Несмотря на экономические проблемы, каталонский клуб смог арендовать Жоау Фелиша («Атлетико») и Жоау Канселу («Манчестер Сити»), а также договорился о продлении контракта с Марком-Андре тер Штегеном.

«Это непросто. Необходимо, чтобы игроки понимали, что нам нужна их помощь. Оба Жоау сделали это, как и тер Штеген, продливший контракт [с сокращением зарплаты]. Это помогло нам вписаться в рамки финансового фэйр-плей и сохранить стабильность. Важно иметь в составе игроков с таким духом. Именно благодаря их собственными усилиям мы смогли заключить эти сделки», – передаёт Football Espana слова Деку.