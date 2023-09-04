16-летний Ямал прокомментировал свой вызов в сборную Испании

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал в скором времени может дебютировать за сборную Испании.

16-летний футболист попал в заявку национальной команды на предстоящие матчи отборочного этапа Евро-2024 против сборных Грузии (8 сентября) и Кипра (12 сентября).

«Я всегда выступал за Испанию, начиная со сборной до 15 лет, и я всегда чётко давал понять, что хочу играть только в испанской национальной команде.

Вызов в главную сборную – это невероятно. Я хочу насладиться этим. Я спокоен, так как привык к высокому уровню в «Барселоне». Надеюсь, смогу выиграть с Испанией Евро, чемпионат мира и всё остальное», приводит Barca Universal слова Ямала.