​Хави продлит контракт с «Барселоной» - вопрос почти решён

Хави продолжит работать на должности главного тренера «Барселоны» и после завершения сезона 2023/2024. Как сообщает испанское издание Sport, вопрос с новым контрактом для молодого специалиста практически решён. Новым трудовой договор Хави будет рассчитан до конца июня 2026 года.

Отмечается, что спортивный директор «Барселоны» Деку взял несколько выходных после тяжёлой работы, проделанной на трансферном рынке. Когда португалец вернётся к работе, о продлении контракта с Хави может быть объявлено официально.

Напомним, что под руководством Хави в прошлом сезоне «Барселона» стала чемпионом Испании.