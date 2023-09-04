«Севилья» посредством своего официального сайта объявила о возвращении в клуб защитника Серхио Рамоса. 37-летний футболист подписал с андалузским клубом контракт, который рассчитан до конца июня 2024 года.

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи». За первую команду андалузцев в своё время он провёл 49 официальных матчей, в которых забил три гола. Из «Севильи» в «Реал» Рамос переходил в конце августа 2005 года. Теперь, спустя 18 лет, опытный футболист возвращается в родной клуб.

Ранее Серхио Рамос уже высказался о своём возвращении в «Севилью». Предыдущие два сезона защитник провёл в «ПСЖ».