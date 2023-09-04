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​Серхио Рамос вернулся в «Севилью» официально

04 Сентября 2023 • 18:43 Комментировать

«Севилья» посредством своего официального сайта объявила о возвращении в клуб защитника Серхио Рамоса. 37-летний футболист подписал с андалузским клубом контракт, который рассчитан до конца июня 2024 года.

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи». За первую команду андалузцев в своё время он провёл 49 официальных матчей, в которых забил три гола. Из «Севильи» в «Реал» Рамос переходил в конце августа 2005 года. Теперь, спустя 18 лет, опытный футболист возвращается в родной клуб.

Ранее Серхио Рамос уже высказался о своём возвращении в «Севилью». Предыдущие два сезона защитник провёл в «ПСЖ». 

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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