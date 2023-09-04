«Севилья» заявит Рамоса на Лигу чемпионов как воспитанника

В ближайшие часы защитник Серхио Рамос станет игроком «Севильи». 37-летний футболист уже подтвердил своё возвращение в андалузский клуб. Как сообщает Diario de Sevilla, у «Севильи» не будет проблем с заявкой Рамоса на Лигу чемпионов, ведь он является воспитанником клуба. Серхио будет заявлен на сильнейший клубный турнир континента как доморощенный футболист.

Отметим, что соперниками «Севильи» на групповой стадии Лиги чемпионов стали «Арсенал», ПСВ и «Ланс». Первый матч андалузцы проведут 20 сентября – против «Ланса».

Добавим, что два предыдущих сезона Серхио Рамос провёл в «ПСЖ».