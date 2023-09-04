​«Барселона» недовольна судейством – клуб нашёл решения в пользу «Реала»

В чемпионате Испании прошло только четыре тура, а «Барселона» уже недовольна судейством. Как сообщает издание AS, каталонский гранд начал собирать данные о решениях арбитров, которые могли быть ошибочными. Так, если верить источнику, «сине-гранатовые» уже имеют список из трёх решений против себя и четырёх решений в пользу «Реала».

После четырёх туров «Барселона» имеет 10 очков в своём активе. «Реал» же пока что не допускал осечек, набрав 12 баллов из 12. Мадридцы являются единоличным лидером Ла Лиги.

Стоит сказать, что чемпионат Испании ушёл на паузу, связанную с матчами сборных.