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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» недовольна судейством – клуб нашёл решения в пользу «Реала»

04 Сентября 2023 • 16:34 Комментировать (3)

В чемпионате Испании прошло только четыре тура, а «Барселона» уже недовольна судейством. Как сообщает издание AS, каталонский гранд начал собирать данные о решениях арбитров, которые могли быть ошибочными. Так, если верить источнику, «сине-гранатовые» уже имеют список из трёх решений против себя и четырёх решений в пользу «Реала».

После четырёх туров «Барселона» имеет 10 очков в своём активе. «Реал» же пока что не допускал осечек, набрав 12 баллов из 12. Мадридцы являются единоличным лидером Ла Лиги.

Стоит сказать, что чемпионат Испании ушёл на паузу, связанную с матчами сборных.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона
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Комментарии (3)
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gresnik
04 Сентября 2023 в 17:54
ага особенно с Хетафе..где откровенный гранатовый стукачёк был судья!!
Sergey999
04 Сентября 2023 в 17:05
Опять началось)))) они неисправимы)
pol-black
04 Сентября 2023 в 17:01
в первую очередь, играть надо лучше.
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