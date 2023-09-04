​Рамос высказался о возвращении в «Севилью»

Защитник Серхио Рамос действительно возвращается в «Севилью». 37-летний футболист уже прибыл в город для завершения своего перехода.

«Возвращение сюда было моим долгом перед отцом, дедушкой, фанатами «Севильи» и Антонио Пуэртой», - сказал Рамос журналистам на видео, которое показал Orgullo de Nervion.

Стоит напомнить, что Антонио Пуэрта умер 28 августа 2007 года через несколько дней после того, как во время матча за «Севилью» у него проявились проблемы с сердцем. Недавно фанаты клуба расторгали отца Пуэрты.

Серхио Рамос является воспитанником «Севильи». В «Реал» защитник переходил в конце лета 2005 года.