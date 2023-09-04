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Рамос будет зарабатывать в «Севилье» всего миллион евро в год

04 Сентября 2023 • 13:54 Комментировать
Севилья
...
Лас-Пальмас
17.09 19:30

Центральный защитник Серхио Рамос согласился на существенное понижение зарплаты ради возвращения в родную «Севилью». По информации от Mundo Deportivo, испанец будет зарабатывать в андалузском клубе всего миллион евро в год. Контракт будет подписан на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Источник сообщает, что у Рамоса ранее было предложение от «Аль-Иттихада», который предлагал ему 20 миллионов евро в год. Также футболиста хотел заполучить «Галатасарай», который предлагал Серхио 11 миллионов в год.

Напомним, Рамос ранее зарабатывал в «ПСЖ» 10,9 миллионов евро в год. Летом испанец покинул команду на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Серхио Рамос
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СЕВИЛЬЯ ЛАС-ПАЛЬМАС
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