Рамос будет зарабатывать в «Севилье» всего миллион евро в год

Центральный защитник Серхио Рамос согласился на существенное понижение зарплаты ради возвращения в родную «Севилью». По информации от Mundo Deportivo, испанец будет зарабатывать в андалузском клубе всего миллион евро в год. Контракт будет подписан на один сезон с возможностью продления ещё на год.

Источник сообщает, что у Рамоса ранее было предложение от «Аль-Иттихада», который предлагал ему 20 миллионов евро в год. Также футболиста хотел заполучить «Галатасарай», который предлагал Серхио 11 миллионов в год.

Напомним, Рамос ранее зарабатывал в «ПСЖ» 10,9 миллионов евро в год. Летом испанец покинул команду на правах свободного агента.