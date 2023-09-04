Левандовски сыграл юбилейный матч за «Барселону»

В рамках четвертого тура чемпионата Испании каталонская «Барселона» одержала победу над «Осасуной» со счетом 2:1. Решающий гол с 11-метровой отметки забил нападающий «сине-гранатовых» Роберт Левандовски.

Как сообщила пресс-служба клуба, эта встреча стала для польского бомбардира юбилейной в футболке «Барселоны». Роберт провел 50 поединков за каталонцев и забил 35 мячей.

Левандовски перешел в «Барселону» из мюнхенской «Баварии» летом прошлого года. Он заключил с каталонцами долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

По итогам четырех туров «Барса» занимает третье место в турнирной таблице.

Левандовски: «Я должен вернуться на правильный путь»