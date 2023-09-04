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Чемпионат Испании. Ла Лига

Карраско прилетел в Саудовскую Аравию

04 Сентября 2023 • 11:26 Комментировать

Вингер мадридского «Атлетико» Янник Карраско прилетел в Саудовскую Аравию. Бельгийский игрок пройдет медицинское обследование, после чего подпишет контракт с клубом «Аль-Шабаб». Об этом сообщается в социальных сетях инсайдера Фабрицио Романо.

Ожидается, что стороны заключат долгосрочный контракт, который будет рассчитан до середины 2026 года. Сумма трансфера составит порядка 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании 30-летний полузащитник провел три поединка, в которых отметился одной результативной передачей. За «матрасников» Янник выступает с сентября 2020 года. Его контракт с мадридским клубом истекает летом следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аль-Шабаб Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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