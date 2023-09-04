Фелиш: «Очень счастлив дебютировать за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Жоау Фелиш поделился впечатлениям от дебюта за «сине-гранатовых». Напомним, португалец вышел на поле на 10 минут во время вчерашнего матча «Барселоны» против «Осасуны», который закончился выездной победой команды Хави Эрнандеса со счётом 2:1.

«Очень счастлив дебютировать за «Барселону», а также рад, что мы смогли победить. Мы продолжим усердно работать. Вперёд, команда!», – написал португалец у себя в социальных сетях.

Фелиш летом приложил все усилия для того, чтобы перебраться в «Барселону». Его трансфер из мадридского «Атлетико» был оформлен на правах аренды.