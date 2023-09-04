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Канселу – о матче с «Осасуной»: «Это была очень сложная победа»

04 Сентября 2023 • 09:48 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу прокомментировал свой дебют за команду Хави Эрнандеса в выездном матче с «Осасуной» в чемпионате Испании. Напомним, «сине-гранатовые» одержали волевую победу 2:1.

«Это была очень сложная победа. Мои товарищи по команде уже предупреждали меня, что на этом стадионе сложно играть. Так в итоге и случилось. Партнёры очень тепло меня встретили, в команде хорошая группа игроков. Уверен, вместе мы можем достичь великих вещей», – сказал Канселу в интервью изданию Sport после матча.

Канселу перебрался в «Барселону» из «Манчестер Сити» в последний день трансферного окна на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жоау Канселу
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