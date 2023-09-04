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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави прокомментировал победу «Барселоны»

04 Сентября 2023 • 09:38 Комментировать

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал гостевую победу над «Осасуной» (2:1) в матче чемпионата Испании.

«Было очень тяжелое поле. Нам пришлось много поработать и пострадать. В итоге мы смогли набрать три балла. Соперник хорошо закрылся у своих ворот и долгое время не позволял нам что-то создать. В этой встрече мы не показали нужного доминирования и мало создали в нападении», - передает слова специалиста AS.

После четырех туров «сине-гранатовые» с десятью очками занимают третье место в турнирной таблице. Следующий матч подопечные Хави проведут против севильского «Бетиса» 16 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Барселона Хави Эрнандес
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