Хави: «Люди слишком многого ждут от Левандовски»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в очередной раз встал на защиту нападающему Роберту Левандовски. В новом сезоне 35-летний поляк отметился двумя голами и результативной передачей в первых четырёх турах Ла Лиги.

«Люди слишком многого ждут от Левандовски. В последних двух матчах он принёс нам 4 очка, забил в позапрошлом туре, а также забил в этом туре. Роберт хорошо играл без мяча. Он не слишком много касался мяча, но выбирал правильную позицию. Даже если бы мы не победили, я бы остался при своём мнении. Левандовски сыграл хорошо», – сказал Хави на пресс-конференции.

Левандовски вчера помог «Барселоне» вырвать победу у «Осасуны», реализовав пенальти на 85-й минуте.