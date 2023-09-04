«Барселона» со скрипом переиграла «Осасуну»

В заключительном на сегодня матче четвёртого тура Ла Лиги «Осасуна» и «Барселона» боролись за право ворваться в тройку лучших команд. Если не смотреть на гигантское преимущество гостей в контроле мяча, больше ни в чем они явно не превосходили противника. Более того, в первом тайме только мастерство Марка-Андре тер Штегена позволило каталонцам не пропустить минимум в двух моментах. А на 45-й минуте Жюль Кунде выпрыгнул выше всех на угловом и открыл счет. До заключительной 10-минутки у фаворита не было реальных моментов, разве что Роберт Левандовски дважды оказывался в офсайде, но даже так он не забивал моменты. А «Осасуна» отыгралась, Эсекьель Авила технично избавился от опекунов и пробил впритирку с левой штангой. В концовке Левандовски заработал пенальти и красную карточку для оппонента. Поляк на паузе обманул голкипера и забил в пустой угол - 2:1.
«Барселона» набрала 10 очков и делит второе место, соперник в середине таблицы с 6 баллами.
|45'Кунде Жюль (0:1)
|(1:1) Авила Эсекьель76'
|86'Левандовски Роберт (1:2)
А сегодня вообще без моментов.
Тяжелейшая победа со скрипом, в которой где-то даже повезло. Хочется забыть матч.
победили с огромным скрипом отличную команду. но вопросов к Хави меньше не становится. исполнителей набрали, надеюсь, что и толк от этого будет.
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