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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» со скрипом переиграла «Осасуну»

04 Сентября 2023 • 00:00 Комментировать (6)
Осасуна
1:2
Барселона
окончен

В заключительном на сегодня матче четвёртого тура Ла Лиги «Осасуна» и «Барселона» боролись за право ворваться в тройку лучших команд. Если не смотреть на гигантское преимущество гостей в контроле мяча, больше ни в чем они явно не превосходили противника. Более того, в первом тайме только мастерство Марка-Андре тер Штегена позволило каталонцам не пропустить минимум в двух моментах. А на 45-й минуте Жюль Кунде выпрыгнул выше всех на угловом и открыл счет. До заключительной 10-минутки у фаворита не было реальных моментов, разве что Роберт Левандовски дважды оказывался в офсайде, но даже так он не забивал моменты. А «Осасуна» отыгралась, Эсекьель Авила технично избавился от опекунов и пробил впритирку с левой штангой. В концовке Левандовски заработал пенальти и красную карточку для оппонента. Поляк на паузе обманул голкипера и забил в пустой угол - 2:1.  

«Барселона» набрала 10 очков и делит второе место, соперник в середине таблицы с 6 баллами.

Протокол игры  
Осасуна1:2Барселона
  45'Кунде Жюль (0:1)
(1:1) Авила Эсекьель76'  
  86'Левандовски Роберт (1:2)
Айтор ФернандесАресо Хесус  41' 80' (Видаль Начо ( 80') Катена Алехандро  81'  84'Эррандо ХорхеКруз ХуанМуньос ИкерГарсия Рубен 61' (Барха Энрике ( 61') Ибаньес Пабло 72' (Монкайола Хон ( 72') Орос АймарАрнаис Хосе 62' (Авила Эсекьель ( 62') Гарсия Рауль 62' (Будимир Анте ( 62')
Запасные: Гомес МойсесЭррера СерхиоУнаи ГарсияПенья РубенТорро ЛукасГарсия Давид IIIМохика Хоан
Тер Штеген Марк-АндреРоберто Серхи 59' (Торрес Ферран ( 59') Кунде ЖюльКристенсен Андреас 90' (Рафинья Диас ( 90') Бальде Алехандро  90'Гюндоган ИлкайРомеу Ориоль 79' (Фелиш Жоау ( 79') Де Йонг Френки  83'Ямаль Ламин 59' (Канселу Жоау ( 59') Левандовски Роберт  33' 90' (Иньиго Мартинес ( 90') Гави
Запасные: Касадо МаркПенья ИньякиКочен ДиегоАлонсо МаркосКубарси ПауЛопес Фермин
03 сентября. Стадион "Эль-Садар".

 

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Осасуна Барселона
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
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Шарипов Тахир
04 Сентября 2023 в 00:18
Согласен полностью и с Pol-black и с Bartimeus. Не игра чемпиона, полный тухляк. При таком тухляке, второй раз подряд удалось по 3 очка. Но так фартить не может всегда! Поэтому пока представляется успешность в ближайшем будущем очень сомнительной! Остаётся только надеяться! Посмотрим!
Bartimeus
04 Сентября 2023 в 00:36
В прошлом матче заслуженно победили, даже учитывая сколько нереализованных моментов подводники упустили. у Барсы их не меньше было. Просто в перестрелке без центра поля и обороны Барса оказалась сильнее.
А сегодня вообще без моментов.
Vova52
04 Сентября 2023 в 00:15
Бесталковая игра.Осасуна 9-ом выглядела лучше Барсы....
Bartimeus
04 Сентября 2023 в 00:09
Паршивенький матч в исполнении Барсы, слишком инертны были во всех линиях, словно вышли в товарняк скатать. После удаления соперника играли просто на отбой и катали мяч, а Осасуна в целом по матчу смотрелась очень достойно, а местами и вовсе намного сильнее. Отметить можно де Йонга и Кунде, новички мало времени отыграли, чтобы оценивать. Остальные на троечку.
Тяжелейшая победа со скрипом, в которой где-то даже повезло. Хочется забыть матч.
pol-black
04 Сентября 2023 в 00:09
с оочень большим скрипом. полное отсутствие мысли в атаке. Ламин был активен, но сегодня не его был день. Лёва тоже сыграл как в последних матчах - не лучшим образом. выход Феликса и Рафиньи ситуацию не исправил. команда была очень инертна, в отличие от памплонцев. после удаления они играли с игровым преимуществом. в обороне у Барсы полная хренотень. Кунде пожарит регулярно. эти его свечи... вспоминается команда времён Пике, Пуйоля, Маскерано... тогда в обороне было намного спокойнее. сейчас - несите валидол.
победили с огромным скрипом отличную команду. но вопросов к Хави меньше не становится. исполнителей набрали, надеюсь, что и толк от этого будет.
Bartimeus
04 Сентября 2023 в 00:18
Да, мысли в атаке никакой. В позиционной игре просто стоят и не знают, что дальше делать, а контратак практически нет. Очень медленная перепасовка, соперник все успевал прочитать. Иногда что-то мелькает, если де Йонг что-то сделает или Бальде попытается обострить, но все скромно. Слабая командная игра, так еще и индивидуально не способен никто блеснуть.
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